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Роналду хочет стать капитаном «Манчестер Юнайтед» и требует отобрать повязку у Магуайра

18 Февраля 2022 • 12:59 Комментировать (4)

Звездный форвард Криштиану Роналду недоволен судьбой капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». По мнению 37-летнего португальца, нынешний капитан команды Гарри Магуайр не заслуживает этого звания.

Согласно данным Daily Mail, нападающий хочет отобрать повязку у англичанина и стать новым капитаном «красных дьяволов». При этом сам Магуайр не собирается отказываться от своего нынешнего статуса.

Что касается мнения главного тренера Ральфа Рангника по этой ситуации, то он поддерживает позицию КриРо. Немец готов сделать Криштиану капитаном, чтобы снять давление с Магуайра. Некоторые игроки команды тоже поддерживают португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Platinum9
18 Февраля 2022 в 13:51
Люди интересные, читают только то, что им по душе. Неделю назад была противоположная новость, на ней никто и коммента не оставил. А тут на тебе
Пс. С Алешей1972 давно всё ясно, у него от зависти и наркоты крышу несёт
Alex1972
18 Февраля 2022 в 13:34
Отдайте ему повязку... Тогда вы точно будете " в воскресенье в Катаре"... Точнее в ЛК ... Хе-хе...
Underdog !
18 Февраля 2022 в 13:26
Капитаном должен быть Де Хеа.
overkill666
18 Февраля 2022 в 13:11
какая же он змея все-таки... он то "достоин" капитанской повязки как никто другой, чтобы потом кидаться ею, как тряпкой половой..
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