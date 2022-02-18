Роналду хочет стать капитаном «Манчестер Юнайтед» и требует отобрать повязку у Магуайра

Звездный форвард Криштиану Роналду недоволен судьбой капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». По мнению 37-летнего португальца, нынешний капитан команды Гарри Магуайр не заслуживает этого звания.

Согласно данным Daily Mail, нападающий хочет отобрать повязку у англичанина и стать новым капитаном «красных дьяволов». При этом сам Магуайр не собирается отказываться от своего нынешнего статуса.

Что касается мнения главного тренера Ральфа Рангника по этой ситуации, то он поддерживает позицию КриРо. Немец готов сделать Криштиану капитаном, чтобы снять давление с Магуайра. Некоторые игроки команды тоже поддерживают португальца.