«Барселона» сделала предложение Аспиликуэте

Латераль сборной Испании и лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта все ближе к возвращению на родину. По завершении сезона 32-летний игрок может присоединиться к каталонской «Барселоне».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» уже сделали предложение защитнику. Каталонцы готовы заключить с ним двухлетний контракт с опцией продления на один сезон. Сесар может пополнить ряды «Барселоны» бесплатно, поскольку его соглашение с «Челси» истекает в конце сезона.

Аспиликуэта является воспитанником «Осасуны». В составе «пенсионеров» испанец выступает с 2012 года.