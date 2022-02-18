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«Барселона» сделала предложение Аспиликуэте

18 Февраля 2022 • 12:50 Комментировать

Латераль сборной Испании и лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта все ближе к возвращению на родину. По завершении сезона 32-летний игрок может присоединиться к каталонской «Барселоне».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» уже сделали предложение защитнику. Каталонцы готовы заключить с ним двухлетний контракт с опцией продления на один сезон. Сесар может пополнить ряды «Барселоны» бесплатно, поскольку его соглашение с «Челси» истекает в конце сезона.

Аспиликуэта является воспитанником «Осасуны». В составе «пенсионеров» испанец выступает с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта
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