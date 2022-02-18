Погба может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб АПЛ

Полузащитник Поль Погба близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Стороны не смогли договориться о подписании нового трудового соглашения.

Как стало известно Fichajes, француз может остаться на Туманном Альбионе, в его услугах заинтересован амбициозный «Ньюкасл», который с приходом новых инвесторов уже провернул несколько громких трансферов. «Сороки» готовы предложить выгодный контракт звездному хавбеку этим летом.

Конкурентами «Ньюкасла» в споре за Погба являются «ПСЖ», «Реал» и «Ювентус».

На счету Поля два забитых мяча и восемь голевых передач в 12 поединках текущего сезона АПЛ.