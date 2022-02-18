«Челси» готовит 50 миллионов евро на трансфер восходящей звезды «Барселоны»

Воспитанник каталонской «Барселоны» Гави является одной из приоритетных целей лондонского «Челси». Руководство «пенсионеров» попытается перевезти 17-летнего футболиста на Туманный Альбион в летнее межсезонье.

По информации портала Goal.com, англичане намерены воспользоваться разногласиями в переговорах между Гави и «сине-гранатовыми». Игрока не устроило последнее предложение клуба о пролонгации сотрудничества.

«Челси» готов предложить каталонскому клубу 50 миллионов евро за перспективного футболиста. С самим Гави лондонцы планируют заключить долгосрочное соглашение на выгодных для игрока финансовых условиях.