«Реал» предлагает Рюдигеру контракт, известен размер зарплаты

Мадридский «Реал» планирует усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Главной целью «королевского» клуба является немецкий защитник Антонио Рюдигер, у которого истекает срок действия контракта с лондонским «Челси».

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, руководство «бланкос» уже подготовило предложение немецкому футболисту. Испанский топ-клуб готов платить Рюдигеру 11 миллионов евро в год.

Позиция Антонио по этому предложению пока неизвестна. Ранее в СМИ сообщалось, что он хочет зарабатывать не менее 20 миллионов евро за сезон.