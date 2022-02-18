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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбаппе разочаровался в «Реале» и склоняется к трансферу в гранд АПЛ

18 Февраля 2022 • 09:12 Комментировать (6)

Появились новые сведения касательно будущего французского нападающего Килиана Мбаппе. Форвард не хочет оставаться в «ПСЖ» и покинет клуб грядущим летом, когда у него истечет срок действия контракта.

Последнее время практически все СМИ трубят о почти свершившемся переходе 23-летнего голеадора в мадридский «Реал». Однако, по данным Sport.es, все может сложиться по-другому. Мбаппе якобы разочаровался в «сливочных» после первого матча плей-офф Лиги чемпионов. В той игре «ПСЖ» явно доминировал над «королевским» клубом и победил со счетом 1:0.

По мнению Мбаппе, «Реал» сейчас не соответствует его амбициям. В связи с этим он начал больше склоняться к трансферу в «Ливерпуль», который ранее проявлял у нему интерес.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Mika drum13
18 Февраля 2022 в 10:05
Как можно постить такую дичь . Какой ливерпуль ... слухи ... а вы как можете нести такую ерунду ??.? У человека мечта всей жизни ! И контракт будет подписан личный после ответки... Мбаппе игрок реала с 1 июля . Точка. Не завидуйте!!!!
KLINSMANN
18 Февраля 2022 в 09:57
Реал без Мбаппе уже скучен будет. Холлана разве что но хз
Alex1972
18 Февраля 2022 в 09:48
Не сыпте соль на рану почитателям сливочных ... Они и так сейчас в шоке... Хе-хе..
PoliticExpert
18 Февраля 2022 в 09:46
Реал лет 5-7 назад был привлекателен, сейчас, к сожалению, уже не торт (как и Барселона).
Новостей Обзор
18 Февраля 2022 в 09:28
Уйдёт либо в МСити,либо в Ливерпуль.Это яркие команды.Но Ливер не всегда играет на одной атаке.
Misha_diablo_football
18 Февраля 2022 в 09:17
Вот это понимаю нормальный поворот, нынче Реал не такая явно (яро) атакующея команда как Ливерпуль...
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