Мбаппе разочаровался в «Реале» и склоняется к трансферу в гранд АПЛ

Появились новые сведения касательно будущего французского нападающего Килиана Мбаппе. Форвард не хочет оставаться в «ПСЖ» и покинет клуб грядущим летом, когда у него истечет срок действия контракта.

Последнее время практически все СМИ трубят о почти свершившемся переходе 23-летнего голеадора в мадридский «Реал». Однако, по данным Sport.es, все может сложиться по-другому. Мбаппе якобы разочаровался в «сливочных» после первого матча плей-офф Лиги чемпионов. В той игре «ПСЖ» явно доминировал над «королевским» клубом и победил со счетом 1:0.

По мнению Мбаппе, «Реал» сейчас не соответствует его амбициям. В связи с этим он начал больше склоняться к трансферу в «Ливерпуль», который ранее проявлял у нему интерес.