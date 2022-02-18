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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» и «Арсенал» поборются за топ-форварда из Серии А

18 Февраля 2022 • 09:03 Комментировать

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» в поисках нового топ-нападающего. Английские клуб обратили свой взор на итальянский чемпионат, где заинтересовались форвардом миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Как сообщается на страницах таблоида The Sun, представители АПЛ намерены побороться за аргентинца в летнее трансферное окно. «Канониры» видят в Лаутаро замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, а «горожане» уже давно подыскивают центрфорварда.

Чтобы подписать Мартинеса, английским клубам придется серьезно раскошелиться. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Лаутаро Мартинес
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