«Манчестер Сити» и «Арсенал» поборются за топ-форварда из Серии А

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» в поисках нового топ-нападающего. Английские клуб обратили свой взор на итальянский чемпионат, где заинтересовались форвардом миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Как сообщается на страницах таблоида The Sun, представители АПЛ намерены побороться за аргентинца в летнее трансферное окно. «Канониры» видят в Лаутаро замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, а «горожане» уже давно подыскивают центрфорварда.

Чтобы подписать Мартинеса, английским клубам придется серьезно раскошелиться. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.