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Ришарлисон: «Фанаты «Ливерпуля» будут смеяться с «Эвертона», если они выиграют Лигу чемпионов»

17 Февраля 2022 • 22:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Норвич
1.11 9.00 25.00
19.02 18:00

Бразильский легионер «Эвертона» Ришарлисон рассказал о своем отношении к принципиальному сопернику, «Ливерпулю». Форвард заявил, что болеет против «красных» в Лиге чемпионов, приведя несколько аргументов.

«Конечно хочется, чтобы «Ливерпуль» не выигрывал. Есть разные моменты, в том числе шутки, которые раздражают представителей «Эвертона». Посмотрите, как их фанаты смеются над нами в интернете. Они продолжат это, если выиграют Лигу чемпионов, поэтому я этого не хочу», - прокомментировал Ришарлисон в беседе с Daily Mail.

Напомним, что «Ливерпуль» на данный момент занимает вторую строчку в АПЛ, а «Эвертон» расположился в нижней части турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Ришарлисон
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