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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич: «Я пытаюсь выжать лучшее из каждой ситуации»

17 Февраля 2022 • 19:33 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
5.50 3.80 1.65
19.02 18:00
Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал о том, как справляется с последними неудачами в клубе. Напомним, что в этом сезоне Пулишич забил всего лишь один гол за «синих» в АПЛ, который пришёлся на матч первого тура против «Кристал Пэлас».
 
«Иногда всё может пойти не по тому сценарию, как ты это себе представлял. Но всё что происходит, имеет смысл, и я действительно в это верю. Я пытаюсь выжать лучшее из каждой ситуации, а не пытаться жаловаться или оправдываться», – заявил Пулишич в своём недавнем интервью.
 
Напомним, что Пулишич перебрался в «Челси» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии».
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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