Пулишич: «Я пытаюсь выжать лучшее из каждой ситуации»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал о том, как справляется с последними неудачами в клубе. Напомним, что в этом сезоне Пулишич забил всего лишь один гол за «синих» в АПЛ, который пришёлся на матч первого тура против «Кристал Пэлас».

«Иногда всё может пойти не по тому сценарию, как ты это себе представлял. Но всё что происходит, имеет смысл, и я действительно в это верю. Я пытаюсь выжать лучшее из каждой ситуации, а не пытаться жаловаться или оправдываться», – заявил Пулишич в своём недавнем интервью.

Напомним, что Пулишич перебрался в «Челси» летом 2019 года из дортмундской «Боруссии».