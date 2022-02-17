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«Челси» скоро начнёт переговоры с Маунтом по продлению контракта

17 Февраля 2022 • 14:27 Комментировать
Кристал Пэлас
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Челси
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19.02 18:00
Лондонский «Челси» в ближайшее время намерен продлить контракт со своим полузащитником Мэйсоном Маунтом. По сообщениям итальянского инсайдера Фабрицио Романо, клуб в скором времени планирует начать переговоры с англичанином.
 
Действующий контракт Маунта с «Челси» истекает летом 2024 года. Лондонцы хотят решить этот вопрос уже сейчас, чтобы в обозримом будущем между клубом и игроком не произошло недопонимания.
 
В этом сезоне Маунт отметился 7 голами и 6 ассистами в 21 поединке чемпионата Англии. Полузащитник уже в этой кампании выиграл с командой Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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