«Челси» скоро начнёт переговоры с Маунтом по продлению контракта

Лондонский «Челси» в ближайшее время намерен продлить контракт со своим полузащитником Мэйсоном Маунтом. По сообщениям итальянского инсайдера Фабрицио Романо, клуб в скором времени планирует начать переговоры с англичанином.

Действующий контракт Маунта с «Челси» истекает летом 2024 года. Лондонцы хотят решить этот вопрос уже сейчас, чтобы в обозримом будущем между клубом и игроком не произошло недопонимания.

В этом сезоне Маунт отметился 7 голами и 6 ассистами в 21 поединке чемпионата Англии. Полузащитник уже в этой кампании выиграл с командой Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.