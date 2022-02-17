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«Ривер Плейт» хочет продлить аренду форварда «Манчестер Сити»

17 Февраля 2022 • 11:17 Комментировать

«Ривер Плейт» хочет сохранить до конца года нападающего Хулиана Альвареса, перешедшего в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Во время переговоров стороны договорились, что форвард доиграет этот сезон в составе аргентинского коллектива.

Теперь же, по данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ривер Плейт» хочет изменить условия сделки. Клуб намерен сохранить Альвареса до конца 2022 года. В стане «горожан» пока не ответили на предложение аргентинской стороны. «Сити» примет решение по окончании текущего сезона.

Напомним, что переход Хулиана обошелся английскому клубу в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ривер Плейт Хулиан Альварес
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