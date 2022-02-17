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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Ливерпуля»

17 Февраля 2022 • 11:10 Комментировать

«Ливерпуль» может расстаться с опытным полузащитником Джеймсом Милнером по окончании нынешнего сезона. У футболиста уже есть варианты продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, заинтересованность в услугах 36-летнего ветерана проявляют два клуба Премьер-лиги, названия которых не разглашаются. Милнер может достаться новому работодателю бесплатно, поскольку его контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Джеймс играет за «красных» на протяжении семи лет. В этом сезоне хавбек провел 25 матчей и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер
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