«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров «Аякса»

Один из ведущих игроков атакующей линии амстердамского «Аякса» Антони имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги.

Согласно информации 90min, в переходе 21-летнего бразильского вингера заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотят подписать нового футболиста на место Мэйсона Гринвуда, угодившего в громкий скандал. Игрока обвинили в домашнем насилии.

Контракт Антони с голландским грандом рассчитан еще на три года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец забил 11 голов и сделал восемь ассистов в матчах за «Аякс».