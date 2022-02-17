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«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров «Аякса»

17 Февраля 2022 • 09:56 Комментировать

Один из ведущих игроков атакующей линии амстердамского «Аякса» Антони имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги.

Согласно информации 90min, в переходе 21-летнего бразильского вингера заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы хотят подписать нового футболиста на место Мэйсона Гринвуда, угодившего в громкий скандал. Игрока обвинили в домашнем насилии.

Контракт Антони с голландским грандом рассчитан еще на три года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец забил 11 голов и сделал восемь ассистов в матчах за «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Антони
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