Шерингем нашёл идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем отреагировал на слухи о возможном приходе на тренерский мостик «красных дьяволов» аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, ныне работающего во Франции с «ПСЖ».

«У «Юнайтед» всегда было стремление к игре на половине поля соперника. Если смотреть на этот аспект, то Почеттино идеально подходит манкунианцам. Когда Маурисио работал в «Тоттенхэме», он хотел больше владеть мячом и доставлять проблемы сопернику на его половине поля. Думаю, поклонникам «МЮ» понравится такая философия. Для меня Почеттино – кандидат номер один», - цитирует Шерингема Goal.

В настоящий момент главным тренером «Юнайтед» является Ральф Рангник. Контракт немца рассчитан до конца сезона.