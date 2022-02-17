Бент: «Салах и Марез сейчас круче Месси»

Известный в прошлом нападающий Даррен Бент поделился мнением о звездном форварде «ПСЖ» Лионеле Месси, сравнив его с лидером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и вингером «Манчестер Сити» Риядом Марезом.

«Возможно, я сошел с ума, но сейчас я предпочел бы Месси Рияда Мареза. Алжирец показывает феноменальную игру. Думаю, болельщики «Сити» отказались бы от обмена Мареза на Месси.

Если бы завтра у меня была игра, я бы отдал предпочтение в атаке Салаху, а не Лионелю. Конечно, Месси – лучший футболист в истории, однако прямо сейчас Махамед круче», - приводит слова Даррена Talksport.

Месси проводит не самый успешный сезон в «ПСЖ». В 14 матчах Лиги 1 он забил всего два гола.