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Бент: «Салах и Марез сейчас круче Месси»

17 Февраля 2022 • 09:40 Комментировать (3)

Известный в прошлом нападающий Даррен Бент поделился мнением о звездном форварде «ПСЖ» Лионеле Месси, сравнив его с лидером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и вингером «Манчестер Сити» Риядом Марезом.

«Возможно, я сошел с ума, но сейчас я предпочел бы Месси Рияда Мареза. Алжирец показывает феноменальную игру. Думаю, болельщики «Сити» отказались бы от обмена Мареза на Месси.

Если бы завтра у меня была игра, я бы отдал предпочтение в атаке Салаху, а не Лионелю. Конечно, Месси – лучший футболист в истории, однако прямо сейчас Махамед круче», - приводит слова Даррена Talksport.

Месси проводит не самый успешный сезон в «ПСЖ». В 14 матчах Лиги 1 он забил всего два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Даррен Бент Мохамед Салах Рияд Марез
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
17 Февраля 2022 в 10:22
Уже давно признано - добротная десятка игроков наберётся, которые на своих позициях круче Месси и Роналду. Эти двое - уже продукт рекламируемых брендов и не более. Их будут тянуть до последнего. А так-то эпоха кончилась. Вроде жаль, а вроде и хочется новых лиц.
Alex1972
17 Февраля 2022 в 10:09
Гелевый : А почему про меня забыли??... Месси гелевому : А потому что ты уже зритель и твое место на трибуне - рядом с красноносым сэром ... А-ха-ха-ха....
Артур Измаилов
17 Февраля 2022 в 09:42
Покупать каждый год очередной ЗМ - это еще не означает что лучший
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