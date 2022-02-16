«Челси» наблюдал за Рафиньей ещё в «Ренне»

Следующим летом лондонский «Челси» всерьёз намерен приобрести полузащитника «Лидса» Рафинью. Как сообщает Football London, главный тренер «синих» Томас Тухель считает бразильца одной из главный трансферных целей.

Отмечается, что лондонский клуб следил за Рафиньей ещё в то время, когда футболист вместе с Эдуаром Менди выступал за французский «Ренн». Сейчас же бразилец проводит второй сезон в составе «Лидса», где сумел вырасти в одного из лучших игроков АПЛ.

В этом сезоне Рафинья забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи в чемпионате Англии. Ранее появлялись слухи о том, что в услугах футболиста также заинтересована мюнхенская «Бавария».