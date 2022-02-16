В «Манчестер Юнайтед» существует риск раскола в раздевалке. Английские футболисты, в том числе Гарри Магуайр и Маркус Рэшфорд, раздражены тем, что Криштиану Роналду пытается возглавить раздевалку со своим окружением. Об этом на своей страничке в «Твиттере» пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Стоит сказать, что слухи о проблемах внутри «Манчестер Юнайтед» появляются давно. Поговаривали, что футболисты команды недовольны методами работы временного тренера Ральфа Рангника.

Напомним, что во вторник «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» со счётом 2:0.