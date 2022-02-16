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​Английских игроков раздражает Роналду – в «МЮ» намечается раскол слухи

16 Февраля 2022 • 16:25 Комментировать (2)

В «Манчестер Юнайтед» существует риск раскола в раздевалке. Английские футболисты, в том числе Гарри Магуайр и Маркус Рэшфорд, раздражены тем, что Криштиану Роналду пытается возглавить раздевалку со своим окружением. Об этом на своей страничке в «Твиттере» пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Стоит сказать, что слухи о проблемах внутри «Манчестер Юнайтед» появляются давно. Поговаривали, что футболисты команды недовольны методами работы временного тренера Ральфа Рангника.

Напомним, что во вторник «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
16 Февраля 2022 в 17:15
Гы-гы, журнашлюшки сосут из своего пальца всё больше и больше "сенсаций", скоро уже и высасывать будет неоткуда))))
Alex1972
16 Февраля 2022 в 16:32
Нет там никакого раскола... Там одни развалины.. Хе...
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