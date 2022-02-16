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​«Манчестер Сити» ведёт переговоры с Бернарду Силвой слухи

16 Февраля 2022 • 14:53 Комментировать

«Манчестер Сити» практически обеспечил себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов, разгромив лиссабонский «Спортинг» на выезде со счётом 5:0. Одним из героев поединка стал Бернарду Силва, который записал на свой счёт два гола и один результативный пас.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» уже ведёт переговоры с Бернарду Силвой по поводу нового контракта. При этом действующий трудовой договор 27-летнего португальца действует ещё три с половиной года.

Напомним, что после игры со «Спортингом» рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола похвалил Бернарду Силву.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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