Гвардиола: «Ливерпуль» как заноза в заднице, они наш главный соперник»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после разгромной победы над лиссабонским «Спортингом» (5:0) рассказал, какой клуб считает главным конкурентом своей команды.

«Кто может обыграть нас? «Ливерпуль». Они постоянно находятся где-то рядом. В последние сезоны «Ливерпуль» является нашим главным конкурентом. Они как заноза в заднице», - передает слова испанского специалиста Liverpool Echo.

В настоящий момент «горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на девять баллов. При этом у подопечных Юргена Клоппа есть один поединок в запасе.