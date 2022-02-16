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Гвардиола: «Ливерпуль» как заноза в заднице, они наш главный соперник»

16 Февраля 2022 • 11:51 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после разгромной победы над лиссабонским «Спортингом» (5:0) рассказал, какой клуб считает главным конкурентом своей команды.

«Кто может обыграть нас? «Ливерпуль». Они постоянно находятся где-то рядом. В последние сезоны «Ливерпуль» является нашим главным конкурентом. Они как заноза в заднице», - передает слова испанского специалиста Liverpool Echo.

В настоящий момент «горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на девять баллов. При этом у подопечных Юргена Клоппа есть один поединок в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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