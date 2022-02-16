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Роналду забивает на протяжении 21 календарного года подряд

16 Февраля 2022 • 10:05 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон
окончен

Во вторник, 15 февраля, прошел перенесенный матч 18-го тура Премьер-лиги между «МЮ» и «Брайтоном». Манкунианцы выиграли со счетом 2:0, один из мячей забил 37-летний португалец Криштиану Роналду.

Звездный нападающий отметился результативным ударом в 21-м календарном году подряд. Результативная серия португальского футболиста длится с 2002 года, сообщается в твиттер-аккаунте William Hill.

Стоит отметить, что гол в матче с «Брайтоном» стал для КриРо дебютным в 2022 году. Он прервал безголевую серию, которая длилась шесть поединков.

В этом сезоне АПЛ Роналду девять раз поразил ворота соперников и отметился тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Февраля 2022 в 10:09
ай меци даже и не снилось.. ему сняца тока купленные зм.. )))
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