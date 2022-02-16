Линекер: «Месси и Роналду не могут вечно бросать вызов времени»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об игре аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в нынешнем сезоне. Сейчас Лео 34 года, а КриРо недавно стукнуло 37.

«Месси летом отметит 35-летие. Криштиану недавно исполнилось 37. Думаю, нам стоит снизить ожидания. Эти два футболиста по-прежнему показывают отличный футбол, однако они не могут вечно бросать вызов времени», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

Напомним, что минувшим летом оба игрока перешли в новые клубы. Криштиану после долгого перерыва вернулся в «МЮ», а Лионель присоединился к «ПСЖ».