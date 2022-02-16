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Рангник оценил игру Роналду в матче с «Брайтоном»

16 Февраля 2022 • 08:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон
окончен

В отложенном матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречался с «Брайтоном». Манкунианцы отпраздновали победу со счетом 2:0, один из мячей в составе команды забил португалец Криштиану Роналду. Это первый гол для 37-летнего форварда в 2022 году.

«Гол Роналду очень важен, к тому же он получился очень красивым. Я считаю, что Криштиану сыграл один из своих лучших матчей под моим руководством», - цитирует Ральфа Рангника BBC Sport.

Благодаря успеху «красные дьяволы» набрали 43 балла после 25 туров и занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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