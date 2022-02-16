Мата собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

Испанский полузащитник Хуан Мата летом покинет «Манчестер Юнайтед», его контракт истечет и он не будет продлен. Таким образом, 33-летний футболист уйдет в качестве свободного агента, это уточнение сделал в «Твиттере» итальянский репортер Николо Скира.

Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года, тогда он перебрался из «Челси». В текущем сезоне он очень редко появляется на поле - он сыграл только в четырех матчах, дважды в Лиге чемпионов и по разу в Кубке Англии и кубке английской лиги.

Скорее всего, Мата вернется в Испанию, где к нему проявляли интерес «Барселона» и «Реал Сосьедад».