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Рангник: «Мы рискнули и это сработало»

16 Февраля 2022 • 05:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон
окончен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в отложенном матче восемнадцатого тура, забив два мяча, и наставник «дьяволов» Ральф Рангник доволен результатом, хотя и отметил - счет мог быть и больше. Мячи забили Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду.

- «Брайтон» сейчас в ударе, и для нас было важно победить в игре с соперником, который неплохо выступает в последнее время. В первом тайме они здорово держали мяч, так что нам пришлось пойти на дополнительный риск во второй половине игры. Но это помогло, мы вынудили соперника остаться в меньшинстве, забили два мяча, а могли забить и больше, но не всегда хватало точности в чужой штрафной площади, - заявил Рангник, слова которого приводит BBC Sport.

В результате победы «Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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окончен Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон 1.75 3.75 4.70
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