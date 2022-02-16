Роналду забил и прокомментировал свой успех

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сумел забить в матче с «Брайтоном» и прервал свою невеселую серию из шести матчей, в которых ему не удавалось отличиться. Разумеется, португалец доволен своим успехом и прокомментировал его в «Твиттере».

- Мы снова в гонке! Никто не сдался, и есть лишь один путь для возвращения - напряженно работать, работать в команде, работать серьезно. Все прочее - лишь бесполезный фоновый шум. Дьяволы, вперед!, - написал в социальной сети португалец.

Гол в ворота «Брайтона» стал для Роналду первым в 2022 году. «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 2:0.