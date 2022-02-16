Гол Роналду позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Брайтон»

В то время как возобновились матчи Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» сражался против «Брайтона» в Премьер-лиге. «Красные дьяволы» почти весь второй тайм провели в большинстве, но не имели подавляющего перевеса над противником, хотя и этого было достаточно для победы.
На 51-й минуте Криштиану Роналду подобрал мяч, продвинулся вперед и стрельнул примерно из района линии штрафной. В самой концовке Якуб Модер зарядил в перекладину, а Данни Уэлбек неточно пробил головой, хотя мог огорчить бывшую команду. На 90-й минуте Бруну Фернандеш удвоил счет.
2:0, и «МЮ» вернулся на четвертое место.
Протокол игры
(1:0) Роналду Криштиану51'
(1:0) Фернандеш Бруну90'
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Линделоф Виктор•Магуайр Гарри•Шоу Люк • 72'Мактоминай Скотт•Фред Сантос 74' (Погба Поль ( 74') •Эланга Энтони 80' (Рэшфорд Маркус ( 80') •Фернандеш Бруну • 53'Санчо Джедон 80' (Теллес Алекс ( 80') •Роналду Криштиану
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Уэбстер Адам•Данк Льюис • 54'Кукурелья Марк•Биссума Ив•Гросс Паскаль 60' (Альсате Стивен ( 60') •Макаллистер Алексис • 85'Модер Якуб•Мопе Нил 70' (Уэлбек Данни ( 70') •Троссар Леандро 60' (Лемпти Тарик ( 60')
15 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
Бан пользователя