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Гол Роналду позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Брайтон»

16 Февраля 2022 • 01:09 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Брайтон
окончен

В то время как возобновились матчи Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» сражался против «Брайтона» в Премьер-лиге. «Красные дьяволы» почти весь второй тайм провели в большинстве, но не имели подавляющего перевеса над противником, хотя и этого было достаточно для победы.

На 51-й минуте Криштиану Роналду подобрал мяч, продвинулся вперед и стрельнул примерно из района линии штрафной. В самой концовке Якуб Модер зарядил в перекладину, а Данни Уэлбек неточно пробил головой, хотя мог огорчить бывшую команду. На 90-й минуте Бруну Фернандеш удвоил счет.

2:0, и «МЮ» вернулся на четвертое место.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 2:0Брайтон

(1:0) Роналду Криштиану51'

(1:0) Фернандеш Бруну90'

   
Де Хеа ДавидДалот ДиогуЛинделоф ВикторМагуайр ГарриШоу Люк   72'Мактоминай СкоттФред Сантос  74' (Погба Поль (  74') Эланга Энтони  80' (Рэшфорд Маркус (  80') Фернандеш Бруну   53'Санчо Джедон  80' (Теллес Алекс (  80') Роналду Криштиану
Запасные: Мата ХуанУан-Биссака АаронХитон ТомЛингард ДжессиДжонс ФилХендерсон Дин
Санчес РобертВельтман ЙоелУэбстер АдамДанк Льюис   54'Кукурелья МаркБиссума ИвГросс Паскаль  60' (Альсате Стивен (  60') Макаллистер Алексис   85'Модер ЯкубМопе Нил  70' (Уэлбек Данни (  70') Троссар Леандро  60' (Лемпти Тарик (  60')
Запасные: Лаллана АдамДаффи ШейнСтил ДжейсонМарч СоломонКайседо МойсесФергюсон Эван
15 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Манчестер Юнайтед Брайтон
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окончен Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон 1.75 3.75 4.70
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