Гол Роналду позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Брайтон»

В то время как возобновились матчи Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» сражался против «Брайтона» в Премьер-лиге. «Красные дьяволы» почти весь второй тайм провели в большинстве, но не имели подавляющего перевеса над противником, хотя и этого было достаточно для победы.

На 51-й минуте Криштиану Роналду подобрал мяч, продвинулся вперед и стрельнул примерно из района линии штрафной. В самой концовке Якуб Модер зарядил в перекладину, а Данни Уэлбек неточно пробил головой, хотя мог огорчить бывшую команду. На 90-й минуте Бруну Фернандеш удвоил счет.

2:0, и «МЮ» вернулся на четвертое место.