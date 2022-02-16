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Инс считает, что Роналду подает дурной пример молодёжи «Манчестер Юнайтед»

16 Февраля 2022 • 00:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Брайтон
1.75 3.75 4.70
2-й тайм

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Пол Инс считает, что приход Форварда Криштиану Роналду обернулся разочарованием для руководства клуба. По мнению Инса, эгоизм Роналду начал разрушать его отношения с командой, и отсюда его безголевая серия из шести матчей.

- Все начиналось очень хорошо, и я даже думал, что он станет хорошим примером для молодежи. Но сейчас, когда он уходит с поля, не поаплодировав зрителям, игнорируя их, он подает очень нехороший пример молодежи. Они думают, что это нормально. Зачем им прислушиваться к тому, кто ведет себя таким образом и подает такой пример? Он эгоист, он заботится только о своих личных показателях, и, если не забивает, начинаются фрустрации, - приводит слова Инса The Sun.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Инс
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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Идет 73 минута Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон 1.75 3.75 4.70
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