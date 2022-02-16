Инс считает, что Роналду подает дурной пример молодёжи «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и английской сборной Пол Инс считает, что приход Форварда Криштиану Роналду обернулся разочарованием для руководства клуба. По мнению Инса, эгоизм Роналду начал разрушать его отношения с командой, и отсюда его безголевая серия из шести матчей.

- Все начиналось очень хорошо, и я даже думал, что он станет хорошим примером для молодежи. Но сейчас, когда он уходит с поля, не поаплодировав зрителям, игнорируя их, он подает очень нехороший пример молодежи. Они думают, что это нормально. Зачем им прислушиваться к тому, кто ведет себя таким образом и подает такой пример? Он эгоист, он заботится только о своих личных показателях, и, если не забивает, начинаются фрустрации, - приводит слова Инса The Sun.