Ходят слухи, что летом главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Маурисио Почеттино. Поговаривают, что у аргентинца имеется напряжение в отношениях с руководителями «ПСЖ», и этот факт может привести стороны к расставанию по завершению текущего сезона.

Если «Манчестер Юнайтед» возглавит Почеттино, то у клуба будет больше шансов подписать в летнее трансферное окно нападающего Гарри Кейна, пишет The Telegraph. Именно Почеттино открыл футбольному миру Кейна, начав в своё время задействовать молодого игрока в играх основы – сначала в Лиге Европы, а затем и в чемпионате.

Гарри Кейн давно хочет сменить клубную прописку, но Даниэль Леви никак не отпустит ценного игрока.