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​Кейн и Почеттино могут воссоединиться в «Манчестер Юнайтед» слухи

15 Февраля 2022 • 19:47 Комментировать (1)

Ходят слухи, что летом главным тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Маурисио Почеттино. Поговаривают, что у аргентинца имеется напряжение в отношениях с руководителями «ПСЖ», и этот факт может привести стороны к расставанию по завершению текущего сезона.

Если «Манчестер Юнайтед» возглавит Почеттино, то у клуба будет больше шансов подписать в летнее трансферное окно нападающего Гарри Кейна, пишет The Telegraph. Именно Почеттино открыл футбольному миру Кейна, начав в своё время задействовать молодого игрока в играх основы – сначала в Лиге Европы, а затем и в чемпионате.

Гарри Кейн давно хочет сменить клубную прописку, но Даниэль Леви никак не отпустит ценного игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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ARTUR
15 Февраля 2022 в 19:53
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