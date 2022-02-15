Погба не спешит принимать решение по будущему

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не спешит принимать решение по своему будущему. Контракт француза с нынешним клубом рассчитан до лета 2022 года, и обе стороны уже смирились с тем, что соглашение не будет продлено.

Фабрицио Романо сообщает, что последнее предложение о продлении контракта Погба получал от «Манчестер Юнайтед» в июле 2021 года. Отметим, что в услугах полузащитника активно заинтересованы мадридский «Реал», французский «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

Пока что футболист не решил, где точно окажется в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что главным фаворитом в борьбе за трансфер Погба является «ПСЖ».