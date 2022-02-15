Хабиб обсудит с Роналду его будущее

В прессе продолжают появляться слухи о том, что Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в обозримом будущем. По поводу ситуации высказался известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов, который находится в хороших отношениях с Роналду.

«Я собираюсь поговорить с ним. Когда он уходил из «Реала», он сказал мне об этом за пару месяцев. То же самое было, когда он уходил из «Ювентуса». Так что я спрошу у него.

Честно говоря, я хочу, чтобы он остался. У «Манчестер Юнайтед» сильная молодая команда. Думаю, в следующем году они станут большой проблемой для всех клубов», - сказал Хабиб Sky Sports.