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​«Манчестер Юнайтед» ввёл новую должность, чтобы подружиться с фанатами

15 Февраля 2022 • 17:56 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» на своём сайте объявил о введении новой должности – должности руководителя по взаимодействию с фанатами. Этот пост занял Рик Макгаг, который является уважаемым болельщиком клуба, посещающим домашние и выездные матчи более 25 лет. Рик приступит к выполнению своих обязанностей в апреле.

Вводя эту должность, «Манчестер Юнайтед» хочет «укрепить отношения с болельщиками и обеспечить учёт их интересов в процессе принятия решений внутри клуба».

В последние годы фанаты «Манчестер Юнайтед» то и дело выступают против владельцев клуба. Однажды они даже сорвали северо-западное дерби с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд».

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Манчестер Юнайтед
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