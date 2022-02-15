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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агуэро: «Терри – мой самый сложный оппонент в АПЛ»

15 Февраля 2022 • 17:51 Комментировать
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о своём самом сложном сопернике в момент выступления в АПЛ. По словам аргентинца, ему сложнее всего было противостоять защитнику лондонского «Челси» Джону Терри.
 
Когда Агуэро в «Твиттере» задали вопрос о самом сложном сопернике в Англии, аргентинец ответил «Терри». Напомним, что англичанин играл против нападающего с 2011 по 2017 год. Несколько лет назад бразилец Роналдиньо также назвал экс-капитана «Челси» своим самым сложным оппонентом.
 
Напомним, что Агуэро завершил карьеру в середине этого сезона из-за проблем с сердцем. Летом прошлого года он перебрался в «Барселону» на правах свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру,
Джон Терри Серхио Агуэро
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