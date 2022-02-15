​Эриксен уже сыграл за «Брентфорд»

В ближайшее время ожидается возвращение Кристиана Эриксена на футбольное поле в официальном матче. При этом датчанин уже отыграл 60 минут в понедельник в товарищеском поединке, который проходил в закрытом режиме. Об этом проинформировала пресс-служба «Брентфорда». Именно с этим английским клубом Эриксен подписал контракт в зимнее трансферное окно.

Напомним, что летом за Кристиана Эриксена переживал весь футбольный мир. Датский полузащитник перенёс остановку сердца прямо во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии.

В субботу, 19 февраля, «Брентфорд» сыграет против «Арсенала» в Премьер-лиге.