В 2019 году с Криштиану Роналду были сняты обвинения в изнасиловании, поскольку сторона модели Кэтрин Майорги не предоставила достаточных доказательств того, что интимная связь девушки с футболистом не была добровольной. Между тем, в прессе продолжают всплывать подробности той истории.

Как сообщает The Sun, в своё время полиция считала, что доказательств против Роналду достаточно. Полиция запрашивала ордер на арест звёздного футболиста, однако «высокопоставленное должностное лицо» остановило этот процесс. Издание ссылается на стенограмму судебного заседания, состоявшегося в прошлом году.

Отмечается, что полицейское расследование против Роналду было прекращено, но гражданское дело продолжается.