Рюдигер о Кепе: «Он проделал выдающуюся работу»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от игры голкипера Кепы Аррисабалаги, который целый месяц заменял основного вратаря Эдуара Менди, уехавшего на Кубок Африки.

«Кепа был многими списан со счетов, но он проделал выдающуюся работу, заменяя Эдуара Менди в последние несколько недель. Это произошло и потому, что вся команда верила в него и в то, насколько он сильный голкипер», – сказал Рюдигер в своём недавнем интервью.

Напомним, что контракт Рюдигера с «Челси» истекает ближайшим летом. Ранее в его услугах был заинтересован мадридский «Реал». Тем не менее, лондонский клуб уверен, что им удастся достичь соглашения с немцем.