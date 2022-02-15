В «Челси» уверены, что им удастся купить Кунде летом

Лондонский «Челси» уверен в том, что ближайшим летом клубу удастся приобрести защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает испанское издание Marca. Напомним, что прошлым летом «синие» не смогли заключить сделку с андалузской командой, так как их спортивный директор Мончи потребовал заплатить сумму отступных в размере 80 миллионов евро.

В услугах Кунде также заинтересованы другие европейские клубы, среди которых ранее числился «Манчестер Сити». Отмечается, что сам игрок хочет перейти в «Челси» и заинтересован в том, чтобы поработать с наставником «синих» Томасом Тухелем.

В этом сезоне Кунде отметился одной голевой передачей и красной карточкой в 19 матчах чемпионата Испании за «Севилью».