Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» уверены, что им удастся купить Кунде летом

15 Февраля 2022 • 16:59 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
5.60 3.85 1.63
19.02 18:00
Лондонский «Челси» уверен в том, что ближайшим летом клубу удастся приобрести защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает испанское издание Marca. Напомним, что прошлым летом «синие» не смогли заключить сделку с андалузской командой, так как их спортивный директор Мончи потребовал заплатить сумму отступных в размере 80 миллионов евро.
 
В услугах Кунде также заинтересованы другие европейские клубы, среди которых ранее числился «Манчестер Сити». Отмечается, что сам игрок хочет перейти в «Челси» и заинтересован в том, чтобы поработать с наставником «синих» Томасом Тухелем.
 
В этом сезоне Кунде отметился одной голевой передачей и красной карточкой в 19 матчах чемпионата Испании за «Севилью».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.02  23:15 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.64 4.10 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
16:59 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены, что им удастся купить Кунде летом
16:25 · Англия. Премьер-лига
Маунт пропустит две недели из-за травмы лодыжки
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Савиньо
15:19 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Тилеманс не отказывался продлевать контракт»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд о Хаверце: «Он полностью отработал свой ценник»
14:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложил Милнеру контракт на один год
11:15 · Англия. Премьер-лига
Абрамович потерял более 770 миллионов из-за возможной войны между Россией и Украиной 10
11:01 · Англия. Премьер-лига
Кавани может сменить «Манчестер Юнайтед» на испанский топ-клуб
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет усилиться бельгийским полузащитником
10:28 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер высказался о контракте с «Челси»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Хаверц поделился мнением о своём прозвище «Король Кай»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл - о «Манчестер Юнайтед»: «Каждый день похож на мыльную оперу»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Сауль несчастлив в «Челси» и хочет вернуться в «Атлетико»
08:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов побороться за Коутиньо 1
08:48 · Англия. Премьер-лига
Зюле отклонил выгодное предложение из АПЛ ради «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем