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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт пропустит две недели из-за травмы лодыжки

15 Февраля 2022 • 16:25 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
5.60 3.85 1.63
19.02 18:00
Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт пропустит ближайшие несколько игр своей команды из-за травмы лодыжки. Как сообщает английское издание The Athletic, срок восстановления займёт около двух недель.
 
Напомним, что Маунт получил эту травму в финальном матче Клубного чемпионата мира против бразильского «Палмейрас», из-за чего был заменён уже в первом тайме. По сообщениям источника, есть небольшие шансы на то, что футболист восстановиться к финальному матчу Кубка лиги против «Ливерпуля», который пройдёт в конце февраля.
 
В этом сезоне Маунт отметился 7 голами и 6 ассистами за «Челси» в чемпионате Англии.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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