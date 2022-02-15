Маунт пропустит две недели из-за травмы лодыжки

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт пропустит ближайшие несколько игр своей команды из-за травмы лодыжки. Как сообщает английское издание The Athletic, срок восстановления займёт около двух недель.

Напомним, что Маунт получил эту травму в финальном матче Клубного чемпионата мира против бразильского «Палмейрас», из-за чего был заменён уже в первом тайме. По сообщениям источника, есть небольшие шансы на то, что футболист восстановиться к финальному матчу Кубка лиги против «Ливерпуля», который пройдёт в конце февраля.

В этом сезоне Маунт отметился 7 голами и 6 ассистами за «Челси» в чемпионате Англии.