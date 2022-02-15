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Роджерс: «Тилеманс не отказывался продлевать контракт»

15 Февраля 2022 • 15:19 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Лестер
2.25 3.25 3.30
20.02 19:30
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что его подопечный Юри Тилеманс не отказывался от нового контракт с клубом, о чём ранее сообщала английская пресса. По словам наставника, на данный момент его не беспокоит эта ситуация.
 
«На данный момент меня не беспокоит контракт Тилеманса. Думаю, клуб сообщил бы мне, если ситуация была бы серьезной. Во-первых, он ничего не отклонял. Я видел сообщения в прессе, но они не соответствуют действительности», – сказал Роджерс на своей пресс-конференции.
 
Отметим, что контракт Тилеманса заканчивается летом 2023 года. Уже по окончанию этого сезона «Лестер» может продать футболиста для того, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.
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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс Юри Тилеманс
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