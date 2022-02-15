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Фердинанд о Хаверце: «Он полностью отработал свой ценник»

15 Февраля 2022 • 14:49 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
5.60 3.85 1.63
19.02 18:00
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился впечатлениями об игре полузащитника лондонского «Челси» Кая Хаверца. По словам англичанина, футболист уже полностью отработал свой ценник, который летом 2020 года составил около 80 миллионов евро.
 
«Он больше не обязан играть за «Челси». Он полностью отработал свой ценник в 80 миллионов. Он забил два величайших гола в истории клуба. После этого он может ничего не делать», – сказал Фердинанд.
 
Напомним, что Кай Хаверц забил победный гол «Челси» с пенальти в овер-тайме Клубного чемпионата мира против бразильского «Палмейраса». До этого немец принёс лондонскому клубу победу в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рио Фердинанд Кай Хаверц
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
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