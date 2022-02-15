«Ливерпуль» предложил Милнеру контракт на один год

«Ливерпуль» хочет продлить контракт со своим полузащитником Джеймсом Милнером до 2023 года. Нынешнее соглашение англичанина с мерсисайдским клубом истекает по окончанию этого сезона.

Согласно Фабрицио Романо, «Ливерпуль» уже связался с игроком и предложил ему продлить контракт и остаться в стане «красных» на следующий сезон. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп лично заинтересован в том, чтобы Милнер остался.

Напомним, что в начале января Милнеру исполнилось 36 лет. В этом сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» 16 матчей в чемпионате Англии, где отметился одной голевой передачей. Универсальность англичанина позволяет сыграть ему в центре полузащиты, а также на обоих флангах атаки и обороны.