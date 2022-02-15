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Абрамович потерял более 770 миллионов из-за возможной войны между Россией и Украиной

15 Февраля 2022 • 11:15 Комментировать (6)

Появились новые данные о потерях владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича из-за новости о возможном военном конфликте между Россией и Украиной.

Как стало известно журналистам таблоида The Sun, за прошедший день бизнесмен потерял 778 миллионов евро. Ранее другое издание сообщало о потерях в размере 580 миллионов.

Это связано с падением акций группы Evraz, которые обрушились на 29 процентов. Инвесторы остерегаются возможных санкций в отношении российских компаний.

Накануне различные СМИ начали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины 16 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Абрамович
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
LMI
15 Февраля 2022 в 11:39
Мелочь на неделю
Underdog !
15 Февраля 2022 в 11:31
Вот поэтому и не будет никакой войны. Искренне в это верю
jUMPER
15 Февраля 2022 в 11:49
ай...ну слава Богу...ато как та ссыкотна была...))) вдрух бонба прилитит какая.. прям на хазяства маё...)))
ингерман
15 Февраля 2022 в 11:30
ай надеюсь харошая новосць упереди.. )))
White_Shark
15 Февраля 2022 в 11:19
Вкинул новость - заработал на продаже акций - опроверг новость. Все счастливы.
Underdog !
15 Февраля 2022 в 11:30
Это факт. Старый приемчик
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