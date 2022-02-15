Абрамович потерял более 770 миллионов из-за возможной войны между Россией и Украиной

Появились новые данные о потерях владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича из-за новости о возможном военном конфликте между Россией и Украиной.

Как стало известно журналистам таблоида The Sun, за прошедший день бизнесмен потерял 778 миллионов евро. Ранее другое издание сообщало о потерях в размере 580 миллионов.

Это связано с падением акций группы Evraz, которые обрушились на 29 процентов. Инвесторы остерегаются возможных санкций в отношении российских компаний.

Накануне различные СМИ начали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины 16 февраля.