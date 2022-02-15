Кавани может сменить «Манчестер Юнайтед» на испанский топ-клуб

Грядущим летом завершится этап карьеры уругвайского нападающего Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед». Контракт 35-летнего голеадора истечет в конце июня, после чего ветеран покинет Туманный Альбион.

На закате карьеры Кавани желает попробовать свои силы в испанском чемпионате. По данным Todofichajes, претендентом на форварда является мадридский «Атлетико». «Матрасники» готовы к сотрудничеству, несмотря на солидный возраст уругвайца.

В подписании Эдинсона лично заинтересован рулевой мадридского коллектива Диего Симеоне. Аргентинский специалист давно следит за игрой Кавани и уверен, что форвард сможет принести пользу его команде.