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Кавани может сменить «Манчестер Юнайтед» на испанский топ-клуб

15 Февраля 2022 • 11:01 Комментировать

Грядущим летом завершится этап карьеры уругвайского нападающего Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед». Контракт 35-летнего голеадора истечет в конце июня, после чего ветеран покинет Туманный Альбион.

На закате карьеры Кавани желает попробовать свои силы в испанском чемпионате. По данным Todofichajes, претендентом на форварда является мадридский «Атлетико». «Матрасники» готовы к сотрудничеству, несмотря на солидный возраст уругвайца.

В подписании Эдинсона лично заинтересован рулевой мадридского коллектива Диего Симеоне. Аргентинский специалист давно следит за игрой Кавани и уверен, что форвард сможет принести пользу его команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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