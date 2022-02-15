«Ливерпуль» хочет усилиться бельгийским полузащитником

Лидер средней линии «Лестера» Юри Тилеманс пользуется большим спросом среди английских клубов. Вполне вероятно, что бельгиец сменит команду в летнее трансферное окно.

Наряду с имеющимися претендентами в борьбу за игрока вступил «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Челси», об этом сообщают журналисты Todofichajes.

Трансфер Тилеманса обойдется потенциальному покупателю примерно в 55 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 24-летний бельгиец провел 18 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (два – с пенальти) и две голевые передачи.