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Рюдигер высказался о контракте с «Челси»

15 Февраля 2022 • 10:28 Комментировать

Центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер высказался касательно своего будущего. Стороны на протяжении долгого времени обсуждают продление контракта, истекающего в конце нынешнего сезона.

«Меня все устраивает, я уже говорил об этом. Можете понять по моей игре, что все в порядке. Однако не все решаю я, есть другие люди, от которых зависит мое будущее», - цитирует немецкого футболиста The Athletic.

В случае, если «Челси» так и не договорится с Рюдигером, защитник может перейти в другой европейский топ-клуб. Ходят слухи об интересе к Антонио со стороны «Баварии», «Реала» и «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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