Хаверц поделился мнением о своём прозвище «Король Кай»

Атакующий полузащитник сборной Германии и лондонского «Челси» Кай Хаверц высказался о своем прозвище.

«Я никогда не называл себя «Король Кай». Все, кто меня знают, могут это подтвердить. Мое окружение называет меня просто по имени. Эта королевская приставка больше исходит от журналистов», - цитирует футболиста Sport1.de.

На минувших выходных «Челси» стал триумфатором клубного чемпионата мира. В финале подопечные Томаса Тухеля победили бразильский «Палмейрас». Решающий гол в овертайме забил как раз Хаверц.

В этом сезоне АПЛ Кай провел 16 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.