Сауль несчастлив в «Челси» и хочет вернуться в «Атлетико»

Испанский хавбек Сауль Ньигес недоволен своим переездом на Туманный Альбион. В настоящий момент полузащитник выступает на правах аренды за лондонский «Челси».

Как стало известно Todofichajes, футболист хочет вернуться в мадридский «Атлетико» по окончании нынешнего сезона. Сауль будет рад снова надеть футболку «матрасников», поскольку в Англии не чувствует себя счастливым.

Испанец является игроком ротации в «Челси». В этом сезоне он провел всего шесть матчей в АПЛ.

Ньигес переехал на «Стэмфорд Бридж» по занавес летнего трансферного окна. Его арендное соглашение с «пенсионерами» рассчитано до конца июня текущего года.