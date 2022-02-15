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Сауль несчастлив в «Челси» и хочет вернуться в «Атлетико»

15 Февраля 2022 • 09:16 Комментировать

Испанский хавбек Сауль Ньигес недоволен своим переездом на Туманный Альбион. В настоящий момент полузащитник выступает на правах аренды за лондонский «Челси».

Как стало известно Todofichajes, футболист хочет вернуться в мадридский «Атлетико» по окончании нынешнего сезона. Сауль будет рад снова надеть футболку «матрасников», поскольку в Англии не чувствует себя счастливым.

Испанец является игроком ротации в «Челси». В этом сезоне он провел всего шесть матчей в АПЛ.

Ньигес переехал на «Стэмфорд Бридж» по занавес летнего трансферного окна. Его арендное соглашение с «пенсионерами» рассчитано до конца июня текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Сауль Ньигес
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