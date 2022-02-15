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«Арсенал» готов побороться за Коутиньо

15 Февраля 2022 • 08:55 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо перешел из каталонской «Барселоны» в «Астон Виллу» этой зимой на правах аренды. В первых же матчах за бирмингемский коллектив бразилец показал свой высокий класс, отметившись несколькими результативными действиями.

В стане «львов» были поражены отличной игрой новичка, руководство клуба задумалось над выкупом Филиппе по завершении текущего сезона. Однако камнем преткновения может стать сумма отступных за бразильца. «Барса» хочет получить 40 миллионов евро, но «Астон Вилла» не готова пойти на такие траты.

Этим может воспользоваться лондонский «Арсенал», сообщает портал Goal. «Канониры» рассчитывают побороться за Коутиньо в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Филиппе Коутиньо
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