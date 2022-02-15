Зюле отклонил выгодное предложение из АПЛ ради «Боруссии»

У защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле было предложение из английской Премьер-лиги. Подписать игрока был готов «Ньюкасл», однако футболист сделал выбор в пользу дортмундской «Боруссии». Об этом поведал легендарный защитник Лотар Маттеус.

«Деньги здесь не решали. У Зюле было выгодное предложение от «Ньюкасла», где он заработал бы очень много, но Никлас хотел остаться в Германии и выбрал Дортмунд. Зюле не ощущал поддержки в Мюнхене, а потому решил уйти», - приводит слова Лотара инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Зюле присоединится к «Боруссии» по окончании нынешнего сезона. Он переедет в Дортмунд в статусе свободного агента.