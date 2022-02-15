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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зюле отклонил выгодное предложение из АПЛ ради «Боруссии»

15 Февраля 2022 • 08:48 Комментировать

У защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле было предложение из английской Премьер-лиги. Подписать игрока был готов «Ньюкасл», однако футболист сделал выбор в пользу дортмундской «Боруссии». Об этом поведал легендарный защитник Лотар Маттеус.

«Деньги здесь не решали. У Зюле было выгодное предложение от «Ньюкасла», где он заработал бы очень много, но Никлас хотел остаться в Германии и выбрал Дортмунд. Зюле не ощущал поддержки в Мюнхене, а потому решил уйти», - приводит слова Лотара инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Зюле присоединится к «Боруссии» по окончании нынешнего сезона. Он переедет в Дортмунд в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лотар Маттеус Никлас Зюле
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