Гвардиола как в воду глядел: «Челси» впервые лучшие в мире

В столицу Эмиратов футболисты «Челси» пожаловали в весьма противоречивом настроении. За целый январь коллектив с юго-запада Лондона сумел раздобыть всего одну победу в АПЛ – очень вовремя подвернулся под руку «Тоттенхэм», который в последнее время стал настоящим клиентом «синих». Такие результаты серьезно ударили по мотивации в чемпионате: вылет из квартета команде не грозит, но и до лидирующего «Сити» теперь настоящая пропасть. Откуда черпать энтузиазм на оставшиеся 14 матчей Премьер-лиги – непонятно. А тут еще и некстати в канун кубкового матча с «Плимутом» попал под ковид-протокол Томас Тухель, который привык в прямом смысле слова держать руку на пульсе игры своих подопечных у самой бровки поля. Без оперативной поддержки своего наставника челсийцы сумели лишь в дополнительное время убрать со своего пути бронированный автобус из третьего по рангу дивизиона, нанеся за 120 минут 41(!) удар по воротам.

На полуфинальный матч против лучшего клуба Азии лондонцев выводил один из помощников Тухеля – венгр Жольт Лёв. «Аль-Хиляль» за последние 3 года дважды становился победителем Лиги чемпионов АФК, что уже не обещало фавориту лёгкой прогулки. Помимо этого, в нынешнем составе аравийцев есть несколько хорошо знакомых европейским болельщикам фамилий. Особенно выделяется передняя линия: Мусса Марега дважды приводил «Порту» к титулу чемпиона Португалии, Матеус Перейра забил в прошлом сезоне АПЛ 11 мячей за «Вест Бром», а нигериец Одион Игало, было время, даже пробовал свои силы в «МЮ». Тренер же «Аль-Хиляля», Леонардо Жардим, ещё не так давно, после своей стажировки в «Монако», считался приоритетным вариантом для ряда европейских топ-клубов.

Первый тайм не сулил забитому почти до отказа стадиону в Абу-Даби напряженной концовки. Этот отрезок стал самым доминирующим для «Челси» на турнире, центральная ось во главе с Жоржиньо и Ковачичем надёжно прибрала к своим ногам мяч, а следовательно, и территорию. И если бы Ромелу Лукаку был удачливее на острие, вторая 45-минутка превратилась бы в простую формальность. Но что не удалось организовать для бельгийского форварда его партнёрам, с блеском исполнил левый защитник саудовцев Аль-Шахрани. После безадресного навеса Хаверца с левого фланга игрок «Аль-Хиляля» настолько неудачно обработал мяч в своей штрафной, что у него получилась идеальная скидка под удар на линию вратарской. Упустить такой шанс Лукаку не имел права – 1:0.

В перерыве Томас Тухель, как и положено, по «удалёнке», произвёл классическую для этого состава «Челси» прямую замену в опорной зоне: вместо Жоржиньо на поле появился Канте. Однако едва ли немецкий специалист, делая перестановку с креном на более надёжный центр, планировал отдавать мяч противнику. Сверхмощная по азиатским меркам линия нападения «Аль-Хиляля» снова напомнила «аристократам», что на одном голом классе консервировать приемлемый счёт на табло в матче против андердога – дело крайне рискованное. На внутренней арене «Челси» уже не раз обжигался подобным образом или был близок к тому, чтобы зависеть от удачи на последних секундах. Чего стоит одна вымученная победа над «Брентфордом»!

В середине второго тайма лондонцам пришлось стерпеть 10-минутный шквал яростных аравийских атак. Аррисабалага пополнил своё вратарское резюме парочкой эффектных сейвов «для фотокорреспондентов». Но ещё в двух эпизодах вратарь «Челси» даже не шелохнулся – пришлось заручиться поддержкой госпожи фортуны. На счастье Кепы, она в этот день тоже была не в восторге от мысли, что главный финал турнира останется без английского суперклуба. В итоге гол Лукаку так и остался единственным в матче.

Очевидно, одной из причин столь слабой игры лондонцев во втором тайме стала акклиматизация. Ведь все издержки 7-часового перелёта из промозглого, холодного Лондона в жаркий и сухой Абу-Даби не компенсируешь могучим бюджетом. Нужно время на адаптацию. И перед решающей схваткой с «Палмейрас» его у фаворитов было уже предостаточно. Не поднимало настроения бразильцам и то, что в канун поединка был наконец выпущен из плена ковид-изоляции Томас Тухель. Говоря о южноамериканцах, стоит отметить, что «Палмейрас» в прошлом году сумел защитить титул лучшего клуба континента. А это значит, что нынешний ЧМ стал для «зелёно-белых» вторым кряду. Год назад бразильцы не смогли дожить на турнире до финала с «Баварией», споткнувшись об мексиканцев ещё на ранней стадии. Примечательно, что в национальном чемпионате дела подопечных Абела Феррейры обстоят гораздо хуже, чем на международной арене. Там футболисты «Палмейрас» уже три года не могут подступиться к наградам высшей пробы. А прошлый сезон команды очень напомнил кампанию «Челси» – выигрыш главного кубка континента совпал с безнадёжным отставанием от победителя внутреннего первенства «Атлетико Минейро».

Как и большинство престижных финалов, матч «Челси» – «Палмейрас» начался с разведки. Лондонцы уверенно забрали мяч под контроль, но клуб из Сан-Паулу всё абсолютно устраивало до тех пор, пока этот контроль не нёс в себе опасности. И, пожалуй, самым запоминающимся моментом первого тайма стала ранняя замена Мейсона Маунта. Уже на 32-й минуте его сменил Пулишич. Но гораздо более судьбоносной станет перестановка, которую Томас Тухель совершил ещё перед стартовым свистком. Каллум Хадсон-Одои был одним из тех, кто дебютировал в составе «синих» на турнире именно в решающем матче. Сменщик Маркоса Алонсо на 55-й минуте отметился удачным подключением по левой бровке и ещё более впечатляющим навесом. Второй матч подряд Ромелу Лукаку для забитого мяча оставалось лишь уклюже распорядиться своими габаритами – 1:0.

В отличие от полуфинала, в воскресенье англичане гораздо увереннее контролировали ход второй половины встречи. Казалось, судьба ещё одного титульного матча «Челси» будет предопределена единственным забитым мячом. Однако в игру вмешался его величество случай. Один из бразильских поклонников бессмертного творчества Рори Делапа сделал удивительную по своей силе и точности закидушку в штрафную англичан прямо из аута. Окончание эпизода не выдалось запоминающимся – мяч в полуспущенном виде едва добрался до рук Менди. Но через какое-то время, при активной поддержке VAR, выяснилось, что ключевой момент произошёл чуть раньше: Тьяго Силва сыграл рукой. И штатный пенальтист «Палмейрас» Рафаэль Вейга с точки развёл футбольный снаряд и вратаря «синих» по разным углам – 1:1.

Через 10 минут после того как счёт на табло стал равным, Тухель сделал двойную замену, которую ещё несколько месяцев назад болельщики «Челси» едва ли восприняли бы за усиление – на поле появились Тимо Вернер и Сауль Ньигес. Первый из-за карикатурной реализации моментов всё никак не избавится в русскоязычной среде от прозвища «Мимо» Вернер, второй – представляет сейчас жалкую тень самого себя образца лучших сезонов за «Атлетико». Справедливости ради, в этот раз выход обоих если и не обострил, то хотя бы встряхнул игру в нападении. Однако этого оказалось явно недостаточно для победы в основное время.

Выход Сарра и Зиеша оформил окончательный состав «Челси» на предстоящие экстра-таймы. Вместе с активной ротацией состава Томас Тухель в очередной раз попытался удивить своего визави изменением схемы, и это принесло свои плоды. В дополнительное время фавориты турнира полностью доминировали над своим соперником, бразильцы же вжимались в штрафную, пусть и делали это весьма организованно. Нелепая игра рукой дала футболистам «Палмейрас» дополнительные 30 минут жизни на клубном ЧМ, она же и лишила их надежд на успех незадолго до финального свистка. Очередная подача с углового привела к плотному удару капитана лондонцев Сесара Аспиликуэты. Мяч попал в руку центральному защитнику Луану, и здесь главный арбитр матча был просто обязан обойтись без помощи своих коллег у мониторов – 100-процентный пенальти.

К реализации ключевого стандарта на турнире игроки «Челси» подошли с немецкой педантичностью и английской смекалкой. Заработавший 11-метровый Аспиликуэта стоял у точки, демонстрируя, что с секунды на секунду самостоятельно приведёт приговор в исполнение. За это время он впитал в себя, пожалуй, все известные миру бразильские проклятия. И в самый последний момент, когда игроки «Палмейрас» полностью выплеснули своё негодование на капитана «Челси», тот спокойно отошёл в сторону и уступил право пробить пенальти Каю Хаверцу. Немец, заручившись нордическим хладнокровием, не оставил своим ударом никаких шансов вратарю Вевертону.

Даже после этого мяча Хаверц ещё долго будет считаться весьма спорной фигурой в нынешнем составе лондонцев. Не за такие эпизодические голевые вкрапления его брали за баснословные деньги у «Байера». Но факт остается фактом: меньше чем за год, два его забитых мяча пополнили клубный музей «Челси» двумя престижными трофеями! И последнего трофея, к слову, в этой богатой коллекции не хватало особенно. К титулу чемпионов мира команда Абрамовича шла дольше всего (в 2012-м ей не удалось в решающей схватке справиться с бразильским «Коринтианс»). Этот успех ставит «Челси» в один ряд с избранными обладателями всех главных трофеев. Ранее подобным перечнем достижений могли похвастать только «Бавария» «Ювентус», «МЮ» и «Аякс».

Многие со скепсисом восприняли недавние слова Хосепа Гвардиолы о том, что лучший клуб мира вовсе не его «Сити», а действующий победитель Лиги чемпионов «Челси». И надо сказать, на тот момент формально были не правы в этом вопросе ни скептики, ни сам Гвардиола – ведь «Челси» оставался «всего лишь» лучшим клубом Европы. Официально лучшими в мире лондонцы стали только через несколько дней после этих слов. Хотя не исключено, что Пеп всё понимал заранее и просто произнёс эти слова немножко авансом.

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Игорь КАСИМОВ