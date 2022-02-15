Ширер критически оценил игру «Манчестер Юнайтед»

Хрупкая защита Магуайра, не особо креативный Погба в центре поля - и Роналду, который уже шесть матчей не может забить, в нападении. Сегодняшний «Манчестер Юнайтед» все меньше напоминает команду, способную бороться за высокие задачи, постепенно скатываясь в стан середняков. Встревожен и Алан Ширер, бывший бомбардир «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла».

- Я смотрю на «Манчестер Юнайтед» и вижу хаос, команду, у которой нет стиля и стратегии, команда, которая назначает временных тренеров. Игроки живут в мире отговорок и оправданий. На поле они не знают, кто они и зачем они там, - заявил Ширер, которого цитирует TheAthletic.