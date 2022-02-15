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Ширер критически оценил игру «Манчестер Юнайтед»

15 Февраля 2022 • 06:34 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.73 3.85 4.60
Через 15 ч. 1 мин.

Хрупкая защита Магуайра, не особо креативный Погба в центре поля - и Роналду, который уже шесть матчей не может забить, в нападении. Сегодняшний «Манчестер Юнайтед» все меньше напоминает команду, способную бороться за высокие задачи, постепенно скатываясь в стан середняков. Встревожен и Алан Ширер, бывший бомбардир «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла».

- Я смотрю на «Манчестер Юнайтед» и вижу хаос, команду, у которой нет стиля и стратегии, команда, которая назначает временных тренеров. Игроки живут в мире отговорок и оправданий. На поле они не знают, кто они и зачем они там, - заявил Ширер, которого цитирует TheAthletic.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алан Ширер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ScreamShady
15 Февраля 2022 в 08:13
Всё по делу сказано в принципе. Особенно Макгайвер расстраивает в этом списке....ладно Погбезьян, с ним и так всё ясно давно...но самый дорогой защитник играющий как деревяшка это не может не расстраивать....
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15.02  23:15 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.64 4.10 5.40
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